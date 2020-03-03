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Миллионы беженцев: Эрдоган предупредил Европу

Миллионы беженцев: Эрдоган предупредил Европу
09:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ЕС готовиться к миллионам беженцев на границах.

Президент Турции предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Как сообщает BBC, об этом он сказал в выступлении в понедельник.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 года по сдерживанию беженцев.

Эрдоган обвинил ЕС в том, что блок не предоставил помощь в переселении сирийских беженцев в "безопасные зоны" в Сирии. По его словам, после того, как Турция открыла свои двери для мигрантов, "сотни тысяч перешли (границу), скоро их будут миллионы".

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Турецкий лидер не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих данных, в то время как Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.

В понедельник греческая полиция сообщила о смерти мальчика в результате опрокидывания лодки у греческого острова Лесбос. Это первый случай смерти с тех пор, как Турция открыла свою границу на прошлой неделе.

С декабря почти миллион сирийцев бежали к сирийско-турецкой границе на фоне тяжелых боев в регионе Идлиб между повстанцами, поддерживаемыми Турцией, и сирийскими правительственными силами.

Турция приняла 3,7 миллиона сирийских беженцев, а также мигрантов из других стран, таких как Афганистан, но предварительно сдерживала их от попыток попасть в Европу.

Напомним, Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.

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Сирия, ЕС, Беженцы, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб.
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