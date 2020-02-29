Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

Новости мира:Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев, сообщает "Анадолу".

"Турция открыла границы, и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев (из Сирии - ред.)", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что, вероятно, за сегодняшний день через границу пройдут 25-30 тыс. беженцев.

"Турция и далее будет пропускать беженцев через границу", - пообещал Эрдоган, указав на то, что Анкара не в состоянии справиться с наплывом сирийцев, бегущих из своей страны.

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.