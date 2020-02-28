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В Минобороны РФ объяснили обстрел турецких военных в Сирии

В Минобороны РФ объяснили обстрел турецких военных в Сирии
10:09 Сегодня Телеграф Украинская правда

Сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков, заявили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны России утверждают, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков.

 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований,"- говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что группировка террористов "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В ведомстве заверили, что в течение суток российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) "постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов".

Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун "не было и не должно было находиться", заявили в Минобороны.

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По заверению россиян, их "Центр примирения" находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить угрозы безопасности в результате ответного огня сирийских войск, развернутым в зоне деэскалации Идлиб.

Напомним, 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

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Сирия, Турция, НАТО, Россия, Башар Асад, Идлиб.
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