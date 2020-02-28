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Турецкий конвой попал в Идлибе под ракетный удар: десятки жертв

Турецкий конвой попал в Идлибе под ракетный удар: десятки жертв
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В результате атаки российской авиации, поддерживающей силы режима Башара Асада, в Идлибе, Сирия, погибли 33 турецких военных.

Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли около 33 человек. Об этом передает агенство Anadolu.

Также известно, что 36 человек получили ранения. Они сейчас находятся в больницах под присмотром медиков.

По его словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Дога, угрозы жизни пострадавших в результате нападения военных нет.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил губернатор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание по безопасности в Анкаре после авиаудара сирийских войск по турецким солдатам.

После нападения министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по телефону посовещался по поводу дальнейших действий с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь, глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя итоги совещания по вопросам безопасности, которое прошло в Анкаре под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещал сирийскому режиму "многократный ответ".

"По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки", - сказал он. Алтун подчеркнул, что Турция не может "равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии".

По его словам, Анкара призывает все международное сообщество, включая стороны Астанинского процесса, к выполнению взятых на себя обязательств по сирийскому урегулированию. В сети уже появилось видео вероятного авиаудара, который привел к массовым жертвам в рядах турецкой армии.

По данным СМИ, на заседании Совбеза в Анкаре Эрдоган принял решение в течение следующих 72 часов открыть для сирийских беженцев все границы Турции с Европой. В настоящее время в Турции уже 4 млн беженцев. Таким образом, президент намерен заставить Европу надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт.

В Идлибе при авиаударе погибли двое турецких военных

Напомним, Турция 20 февраля начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

По данным ООН, в результате активизации боевых действий в Идлибе свои места проживания покинули около 900 тысяч мирных жителей и в Евросоюзе опасаются нового миграционного кризиса.

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Сирия, Турция, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб.
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