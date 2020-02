Турецкий конвой попал в Идлибе под ракетный удар: десятки жертв

Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли около 33 человек. Об этом передает агенство Anadolu.

Также известно, что 36 человек получили ранения. Они сейчас находятся в больницах под присмотром медиков.

По его словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Дога, угрозы жизни пострадавших в результате нападения военных нет.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил губернатор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание по безопасности в Анкаре после авиаудара сирийских войск по турецким солдатам.

После нападения министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по телефону посовещался по поводу дальнейших действий с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь, глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя итоги совещания по вопросам безопасности, которое прошло в Анкаре под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещал сирийскому режиму "многократный ответ".

"По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки", - сказал он. Алтун подчеркнул, что Турция не может "равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии".

По его словам, Анкара призывает все международное сообщество, включая стороны Астанинского процесса, к выполнению взятых на себя обязательств по сирийскому урегулированию. В сети уже появилось видео вероятного авиаудара, который привел к массовым жертвам в рядах турецкой армии.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz

— Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020