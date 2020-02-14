Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

Из-за ударов армий Асада более 800 тысяч сирийцев покинули свои дома

Из-за ударов армий Асада более 800 тысяч сирийцев покинули свои дома
09:42 Сегодня Телеграф

Новости мира:Из-за ударов армий Асада более 800 тыс. сирийцев покинули свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

С 1 декабря более 800 тыс. сирийцев, в основном женщины и дети, покинули свои дома в провинции Идлиб, спасаясь от поддерживаемой Россией сирийской военной кампании по ликвидации оппозиции на северо-западе Сирии. Об этом заявил в четверг региональный представитель ООН по Сирии Дэвид Свонсон, сообщает Reuters.

"К сожалению, число перемещенных лиц - подавляющее большинство из них женщины и дети - в настоящее время превысило 800 тыс. человек. Жители бегут тысячами в открытых грузовиках или пешком; часто ночью, чтобы избежать обнаружения, несмотря на очень холодные температуры", - сказал Свонсон.

Он прогнозирует, что люди будут продолжать покидать свои дома и искать более безопасного убежища в районах вблизи турецкой границы.

Армия Асада продолжает наступление на северо-западе Сирии

Российские самолеты и сирийская артиллерия с начала декабря начали обстреливать города и деревни в провинции Идлиб в рамках кампании по борьбе с оппозицией. Этот штурм был поддержан проиранскими ополченцами.

Представители ООН говорят, что регион находится на грани гуманитарной катастрофы.

Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе

В лагерях вблизи турецкой границы размещены порядка 400 тыс. человек, которые покинули Идлиб и прилегающую к нему провинцию Алеппо, спасаясь от боевых действий.

На данный момент в результате последнего наступления в северной части Идлиба заложниками боевых действий стали почти 3 миллиона человек

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Беженцы, ООН, Башар Асад, Идлиб, Война в Сирии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
03 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
04 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
Ермак отреагировал на расследование поездки Зеленского в Оман
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь