Из-за ударов армий Асада более 800 тысяч сирийцев покинули свои дома

Новости мира:Из-за ударов армий Асада более 800 тыс. сирийцев покинули свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

С 1 декабря более 800 тыс. сирийцев, в основном женщины и дети, покинули свои дома в провинции Идлиб, спасаясь от поддерживаемой Россией сирийской военной кампании по ликвидации оппозиции на северо-западе Сирии. Об этом заявил в четверг региональный представитель ООН по Сирии Дэвид Свонсон, сообщает Reuters.

"К сожалению, число перемещенных лиц - подавляющее большинство из них женщины и дети - в настоящее время превысило 800 тыс. человек. Жители бегут тысячами в открытых грузовиках или пешком; часто ночью, чтобы избежать обнаружения, несмотря на очень холодные температуры", - сказал Свонсон.

Он прогнозирует, что люди будут продолжать покидать свои дома и искать более безопасного убежища в районах вблизи турецкой границы.

Российские самолеты и сирийская артиллерия с начала декабря начали обстреливать города и деревни в провинции Идлиб в рамках кампании по борьбе с оппозицией. Этот штурм был поддержан проиранскими ополченцами.

Представители ООН говорят, что регион находится на грани гуманитарной катастрофы.

В лагерях вблизи турецкой границы размещены порядка 400 тыс. человек, которые покинули Идлиб и прилегающую к нему провинцию Алеппо, спасаясь от боевых действий.

На данный момент в результате последнего наступления в северной части Идлиба заложниками боевых действий стали почти 3 миллиона человек