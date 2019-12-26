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Армия Асада продолжает наступление на северо-западе Сирии

Армия Асада продолжает наступление на северо-западе Сирии
07:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Армия Асада захватила еще пять селений (Амдудия, Сыхьян, Баболин, Кефербасин и Текане) на юге города Маарат-ан-Нуман в провинции Идлиб.

В ходе продолжающегося наступления в провинции Идлиб правительственные силы Сирии захватили пять населенных пунктов.

Об этом сообщает Анадолу.

"Число селений, захваченных с 20 декабря армией режима Асада при поддержке России и проиранских боевиков в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, достигло 40… Накануне вечером армия Асада захватила еще пять селений (Амдудия, Сыхьян, Баболин, Кефербасин и Текане) на юге города Маарат-ан-Нуман в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что под контроль армии Асада перешел мост Хиш. По нему проходила эвакуация мирных жителей, а ВС Турции использовали его в логистических целях.

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Как сообщалось, вечером 19 декабря армия Сирии начала вторую фазу наступления на северо-западе страны.

Несколькими днями ранее российские и сирийские военные силы начали мощнейший с начала месяца авиарейд над провинцией Идлиб. Удары были зафиксированы по ключевому городу Маарат-ан-Нуман, который является следующей главной целью армии Асада в регионе.

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Сирия, Башар Асад, Идлиб, Война в Сирии.
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