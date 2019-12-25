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В Сирии в результате авиаобстрела школы погибло 10 человек

В Сирии в результате авиаобстрела школы погибло 10 человек
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:24 декабря российские самолеты нанесла авиаудар по северо-западе Сирии, в результате его погибли по меньшей мере десять человек, в том числе шестеро - детей.

По меньшей мере 10 человек, в том числе шесть детей, погибли 24 декабря на северо-западе Сирии в результате нанесенного российскими военными силами авиаудара.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.

Правительственные сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от города Маарат эн-Нууман, который удерживают повстанцы. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии — Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, являеется открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.

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Напомним: в провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более чем половина гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.

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Сирия, Россия, Жертвы, Идлиб, Авиаудар.
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