Турция может начать военную операцию в Сирии "в любой момент"

Новости мира:Операция Вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб может начаться "в любой момент".

Вооруженные силы Турции могут в любой момент начать новую военную операцию в Сирии.

Об этом 19 февраля на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

"Сейчас, к сожалению, нам не удалось достичь желаемого результата. Это факт, что мы далеко не там, где хотим быть. Турция провела подготовку к реализации своих планов действий в Идлибе. Говорим: "Мы можем прийти внезапно однажды ночью". Если говорить более четко, операция в Идлибе - это вопрос времени", - сказал Эрдоган.

Комментируя переговоры с Москвой по ситуации в Идлибе, которые не принесли результата, Эрдоган заявил, что сказанное им - это "последнее предупреждение".

Как известно, вчера в Москве закончились переговоры Анкары и Москвы по Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае отсутствия результата в вопросе улучшения ситуации в Идлибе, существует вероятность встречи президентов двух стран в ближайшие дни. Ранее в МИД РФ обвиняли Турцию в невыполнении Анкарой предварительных договоренностей. Аналогичные обвинения озвучивала и Турция в адрес Москвы.

Вечером 18 февраля во Сирии в результате авиаудара российской авиации по городу Терманин в провинции Идлиб погибли трое мирных жителей.