Россия снова нанесла авиаудары по Сирии, есть погибшие

В Сирии в результате авиаудара российской авиации по городу Терманин в провинции Идлиб погибли трое мирных жителей.

Об этом в Twitter сообщает Сирийская гражданская оборона ("Белые каски").

"Ад на Земле ... Сцены после российских авиаударов по городу Терманин в Идлибе сегодня, в результате которых погибли 3 мирных жителя. В темноте ночи наши "Белые каски" борются с пожарами. Есть ли объяснения этим военным преступлениям, прекратятся ли они, прежде чем заберут жизни большинства гражданских?" - говорится в твите, к которому в качестве доказательства приобщено видео с места происшествия.

Hell on Earth .. Scenes after Russian airstrikes on #Termanin city in #Idlib today, which killed 3 civilians. Through dark of night our #WhiteHelmets battle the blazes. Is there any justification for these war crimes, will they stop before they claim the lives of more civilians? pic.twitter.com/ru4jZw3blF

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 18, 2020