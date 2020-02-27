В Идлибе при авиаударе погибли двое турецких военных

Новости мира:Двое военных Турции погибли и еще двое получили ранения в результате воздушной атаки сил Башара Асада в сирийской провинции Идлиб.

В результате воздушной атаки сил Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли двое военнослужащих ВС Турции, еще двое турецких военных получили ранения. Об этом сообщает Anadolu.

Как уточнило Министерство национальной обороны Турции, ответным ударом ВС Турции нейтрализовали 114 солдат сирийской армии. По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожены зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.

Как сообщалось, в Сирии в результате авиаудара российской авиации по городу Терманин в провинции Идлиб погибли трое мирных жителей.

Напомним, Турция разработала три плана действий в Сирии, которые будут реализованы при необходимости, и настаивает на соблюдении силами Башара Асада режима прекращения огня.