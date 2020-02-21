Министр обороны Турции: У нас есть три плана действий относительно Сирии

Новости мира:Вооруженные силы Турции примут на вооружение приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы США ввести санкции.

Турция разработала три плана действий в Сирии, которые будут реализованы при необходимости, и настаивает на соблюдении силами Башара Асада режима прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в студии телеканала CNN Türk.

"Мы создали свои необходимые планы. Мы разработали планы A, B, C. В нужный момент и в нужном месте мы их используем", - сказал министр.

Он также отметил, что Турция остается преданной Сочинскому меморандуму и хочет, чтобы так же поступали другие стороны этого документа.

"Мы требуем соблюдать Сочинский меморандум о взаимопонимании", - сказал Акар.

Турция в апреле начнет развертывание российских комплексов ракетной системы С-400.

"Мы играем по правилам, основываясь на принципах. Из многих мест звучали заявления, что "вы не можете принять, не можете купить ". Наш президент дал необходимые ответы и доставил С-400. С-400 поступит в эксплуатацию, без сомнения. Развертывание начнется в апреле", - заявил он.

По поводу обострения в Сирии министр отметил, что "у нас нет намерения противостоять России". "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы этого не произошло. Для нас главный вопрос в Идлибе заключается в том, чтобы режим Башара Асада соблюдал перемирие", - сказал он.

Это произошло на фоне того, как в четверг в результате всплеска насилия в Идлибе погибли 2 турецких военнослужащих, а еще 5 получили ранения: поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление просирийской правительственной армии, чтобы вернуть город Найраб на востоке Идлиба. Российские военные, в свою очередь, "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.

Как сообщалось, вечером 20 февраля министр обороны Турции провел телефонный разговор с министром обороны РФ. В официальном сообщении указано, что особое внимание было уделено ситуации в сирийском Идлибе и Ливии.