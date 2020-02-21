Скачать
Пятница, 21.02.2020
Кабмин пересмотрит госбюджет уже весной
Кабмин пересмотрит госбюджет уже весной
Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
Михайлюк против Милуоки в NBA: все действия украинца (Видео)
Михайлюк против Милуоки в NBA: все действия украинца (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля

Министр обороны Турции: У нас есть три плана действий относительно Сирии

Министр обороны Турции: У нас есть три плана действий относительно Сирии
11:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Вооруженные силы Турции примут на вооружение приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы США ввести санкции.

Турция разработала три плана действий в Сирии, которые будут реализованы при необходимости, и настаивает на соблюдении силами Башара Асада режима прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в студии телеканала CNN Türk.

"Мы создали свои необходимые планы. Мы разработали планы A, B, C. В нужный момент и в нужном месте мы их используем", - сказал министр.

Он также отметил, что Турция остается преданной Сочинскому меморандуму и хочет, чтобы так же поступали другие стороны этого документа.

"Мы требуем соблюдать Сочинский меморандум о взаимопонимании", - сказал Акар.

Турция может начать военную операцию в Сирии "в любой момент"

Турция в апреле начнет развертывание российских комплексов ракетной системы С-400.

"Мы играем по правилам, основываясь на принципах. Из многих мест звучали заявления, что "вы не можете принять, не можете купить ". Наш президент дал необходимые ответы и доставил С-400. С-400 поступит в эксплуатацию, без сомнения. Развертывание начнется в апреле", - заявил он.

По поводу обострения в Сирии министр отметил, что "у нас нет намерения противостоять России". "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы этого не произошло. Для нас главный вопрос в Идлибе заключается в том, чтобы режим Башара Асада соблюдал перемирие", - сказал он.

Россия снова нанесла авиаудары по Сирии, есть погибшие

Это произошло на фоне того, как в четверг в результате всплеска насилия в Идлибе погибли 2 турецких военнослужащих, а еще 5 получили ранения: поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление просирийской правительственной армии, чтобы вернуть город Найраб на востоке Идлиба. Российские военные, в свою очередь, "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.

Как сообщалось, вечером 20 февраля министр обороны Турции провел телефонный разговор с министром обороны РФ. В официальном сообщении указано, что особое внимание было уделено ситуации в сирийском Идлибе и Ливии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, Башар Асад, Идлиб, Война в Сирии, С-400, Хулуси Акар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
03 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
04 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
05 Почему при насморке заложена только одна ноздря: в чем причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко: Украина работает над новой редакцией Минских соглашений
Пристайко заявил, что минские соглашения изменят
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Украинцы сказали, кому они доверяют больше всего
Украинцы сказали, кому они доверяют больше всего
Масленица в 2020 году: как праздновать по дням
Масленица в 2020 году: как праздновать по дням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь