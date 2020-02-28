В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе

Новости мира:Йенс Столтенберг объявил о проведении по просьбе Турции заседания Североатлантического совета для консультаций по статье 4 о ситуации в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки армии режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщил AFP пресс-секретарь Столтенберга.

Столтенберг "осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ, которые поддерживают его в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек НАТО призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации.

Как сообщалось, в последние дни силы Асада при поддержке российской авиации активно атакуют районы на северо-западе Сирии, где дислоцированы турецкие войска.

В результате авиаатак сил режима Асада на северо-западе Сирии погибли 33 военнослужащих вооруженных сил Турции.

США выразили поддержку Турции, чьи военные, расположенные на северо-западе Сирии, подвергаются атакам армии режима Асада при поддержке российской авиации.

Посол США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на пресс-конференции в Вашингтоне напомнила, что Турция является союзницей США. Кроме того, американская сторона обеспокоена атаками сирийского режима на мирное население в Идлибе.