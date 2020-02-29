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Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений РФ в Сирии, и попросил президента России Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу "Дейли сабах".

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных одних в борьбе с режимом", - цитирует его газета.

"Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

"Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган также заявил, что в настоящее время на территории Турции находятся 3,7 млн беженцев из Сирии. По его словам, у границы сейчас находятся 1,5 млн сирийцев, а в целом к границам Турции направляются 4 млн человек.

"Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев", - сказал он.

Обострение в Сирии: в Кремле рассказали о результатах разговора Путина и Эрдогана

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.

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Сирия, Турция, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Совбез ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, Война в Сирии.
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