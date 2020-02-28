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Обострение в Сирии: в Кремле рассказали о результатах разговора Путина и Эрдогана

Обострение в Сирии: в Кремле рассказали о результатах разговора Путина и Эрдогана
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Сирии.

В Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом заявили о важности взаимодействия министерств обороны двух стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Путина.

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договорённостей 2018 и 2019 годов. Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками. С обеих сторон подчёркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в пресс-службе Путина.

Как сообщалось ранее, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если бы турецкие военные сообщили России свои координаты под сирийским Идлибом, атаки на них можно было бы избежать.

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Сирия, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган.
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