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МИД: Украина осуждает действия режима Асада и России в Сирии

МИД: Украина осуждает действия режима Асада и России в Сирии
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Идлибе.

Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие. Об этом сообщает пресс-служба МИД 

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б. Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных.

"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданием людей должен быть положен конец и дожна быть предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - отметили в МИД.

В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе

Как сообщалось, в последние дни силы Асада при поддержке российской авиации активно атакуют районы на северо-западе Сирии, где дислоцированы турецкие войска.

В результате авиационных атак сил режима Асада на северо-западе Сирии погибли 33 турецких военнослужащих.

США выразили поддержку Турции. В частности, посол США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на пресс-конференции в Вашингтоне напомнила, что Турция является союзницей США. Кроме того, американская сторона обеспокоена атаками сирийского режима на мирное население в Идлибе.

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Сирия, Турция, МИД, Башар Асад, Идлиб.
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