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Глава МИД Люксембурга об эскалации в Идлибе: Не НАТО решать эту проблему

Глава МИД Люксембурга об эскалации в Идлибе: Не НАТО решать эту проблему
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава МИД Люксембурга считает, что НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию в Идлибе.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в сирийском Идлибе и что страны - члены НАТО на заседании в пятницу не примут решение о задействовании статьи 5-й Вашингтонского договора (о коллективной безопасности).

"Я считаю, что единственно что сейчас возможно в отношении НАТО - сказать: не НАТО решать эту проблему", - сказал Ассельборн в пятницу на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя последнее обострение ситуацию в идлибской зоне деэскалации.

"Сейчас Турция имеет полное право запросить помощь на основании 4-й статьи (Вашингтонского договора - ред.), но не в контексте 5-й статьи, потому что это бы значило, что войска НАТО будут вмешиваться в Сирии и бороться с сирийским правительством и, вы понимаете, какие будут последствия. Мы находимся не в этой логике, я думаю. Надеюсь, что мы такое решение не примем", - подчеркнул люксембургский министр.

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"И мы надеемся, что диалог между президентом Путиным и президентом Эрдоганом приведет к решению, и я убежден, что Россия сделает все возможное, чтобы эта военная операция была остановлена", - отметил Ассельборн.

Накануне ночью, по сообщениям турецких властей, в результате обстрела со стороны сирийских правительственных сил в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих. Анкара нанесла ответные удары с земли и воздуха по позициям сирийских сил.

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Анкара также запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Статья 4 Вашингтонского договора гласит: "Договаривающиеся стороны (страны НАТО, - ред.) всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

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Статья 5 гласит: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности." 

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Сирия, НАТО, Люксембург, Идлиб, Жан Ассельборн.
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