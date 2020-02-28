Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами

Новости мира:Два фрегата Черноморского флота России войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Два фрегата Черноморского флота России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом заявил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев, сообщает Интерфакс.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ этой серии - "Адмирал Эссен" - выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского диктатора Башара Асада.

Турция 28 февраля заявила, что мировые державы должны ввести бесполетную зону в Сирии, чтобы защитить сотни тысяч людей, которые покинули дома в результате боевых действий, пишет Reuters. Это произошло послегибели 33 турецких солдат в результате сирийских авиаударов в Идлибе.

Также, по сообщениям СМИ, Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей и может отложить развертывание российских систем С-400.

С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.