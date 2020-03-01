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Полиция Греции разогнала беженцев на границе с Турцией

Полиция Греции разогнала беженцев на границе с Турцией
00:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Греческая полиция применила слезоточивый газ к мигрантам на границе с Турцией.

В ночь с пятницы на субботу тысячи мигрантов, застрявших на границе между Турцией и Грецией, столкнулись с греческой полицией. 

Об этом сообщает ZN.ua.

"Греческая полиция применила слезоточивый газ к мигрантам, которые собрались на пограничном переходе в западной части турецкой провинции Эдирне, некоторые из которых в ответ бросали камни в офицеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновения происходят после того, как Анкара заявила, что больше не будет препятствовать переходу беженцев в Европу после гибели 33 турецких военнослужащих на севере Сирии. В пятницу греческие пограничники заблокировали въезд в страну сотням мигрантов, сообщила полиция спустя несколько часов после того, как Турция объявила, что больше не будет сдерживать их.

Глава Генерального штаба Греции и министр полиции прибыли в район противостояния, так как правительство заявило, что оно усилило бдительность на границе "до максимально возможного уровня". Стремление Турции открыть свою границу рассматривалось в Греции как преднамеренная попытка оказать давление на европейские страны, поскольку напряженность в отношениях между Турцией и Сирией усилилась.

Более 55 турецких военнослужащих были убиты с тех пор, как Турция начала направлять больше войск в удерживаемые повстанцами районы северо-западной Сирии, которые поддерживаются Турцией.

"Мы не будем закрывать ворота для беженцев", - сказал Эрдоган в своей речи в Стамбуле.

"Европейский Союз должен сдержать свои обещания". В соответствии с соглашением от 2016 года Турция согласилась остановить поток беженцев в Европу в обмен на финансовую помощь. С тех пор ЕС не выполнил соглашение. В настоящее время Турция принимает более 3,5 миллиона сирийских беженцев, и многие из спасающихся от войны и нищеты в Азии, Африке и на Ближнем Востоке используют ее в качестве промежуточного пункта и транзитного пункта для достижения Европы, обычно через соседнюю Грецию.

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Мигранты, Греция, Беженцы, Турция, Полиция.
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