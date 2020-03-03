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Молдовские ветераны после штурма Кабмина: Первую битву мы выиграли, но война продолжается

Молдовские ветераны после штурма Кабмина: Первую битву мы выиграли, но война продолжается
15:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Ветераны приднестровского конфликта смогли поговорить с премьер-министром страны.

Молдовские ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье вечером 2 марта провели переговоры с премьер-министром Ионом Кику, после которых заявили со сцены на площади Великого национального собрания, что "первую битву мы выиграли, но война продолжается".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News Maker.

Протесты в Кишиневе, в частности ветеранов, продолжались весь день 2 марта. Утром ветераны окружили вход в здание правительства и разбили стеклянные двери.

Одним из главных требований протестующих была отставка министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Они не раз подчеркивали, что он оскорбил их своими словами о приднестровском конфликте. Напомним, Чокой заявил, что благодаря российской армии удалось "остановить кровопролитие" в Приднестровье.

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В ответ на это требование Кику заметил, что Чокой "сам примет решение". "Но я думаю, что его объяснение было достаточным, он сказал, что имел в виду миротворцев", - подчеркнул премьер. Ветераны все же призвали Чокоя в таком случае прийти и извиниться перед ними.

Во время встречи с комбатантами Кику пообещал, что медицинские полисы для ветеранов будут пожизненными. Он заявил, не может обещать "в десять раз увеличить помощь", потому что "у государства не так много денег".

Ветераны конфликта в Приднестровье вышли на акцию протеста в Кишиневе (Видео)

3 марта на заседании Национального совета по проблемам ветеранов, которое созвал Кику, приняли решение о том, что в Молдове при правительстве появится структура, которая будет заниматься урегулированием проблем ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье.

Министр здравоохранения Виорика Думбревяну сообщила, что для поддержки ветеранов правительство выделит дополнительно 10,65 млн леев (около 600 тыс. долларов) на лечение в санаториях. Тем, кто откажется от санаторного лечения, возместят его стоимость.

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Молдова, Протесты, Ион Кику, Аурелиу Чокой.
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