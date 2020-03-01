Бросались камнями и применяли слезоточивый газ: В Греции на границе остановили более 10 тыс мигрантов

Новости мира:В Греции пограничники остановили более 10 000 мигрантов на границе с Турцией.

Греческие пограничники остановили около 10 тыс. мигрантов на границе с Турцией.

За последние сутки пограничники не дали пересечь границу между Грецией и Турцией 10 тысячам сирийским мигрантам.

Об этом сообщает ВВС.

"За последние 24 часа Греция остановила около 10 000 мигрантов, пытающихся проникнуть с границы Турции", - говорится в сообщении.

Некоторые мигранты бросались камнями, металлическими прутьями и использовали слезоточивый газ, когда их останавливали на границе.

Также греческая полиция сообщила, что как минимум 500 человек на семи лодках достигли греческих островов Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря для мигрантов уже сильно переполнены.

Заместитель министра обороны Греции Алкивиадис Стефанис обвинил Турцию в поощрении мигрантов совершить поездку: "Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал он.

Агентство по охране границ ЕС Frontex заявило, что оно находится "в состоянии повышенной готовности" на границах Европы с Турцией.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может справиться с количеством людей, спасающихся от гражданской войны в Сирии.

Глава МВД Турции сегодня сообщил, что турецкие пограничники пропустили уже 79 тысяч сирийских мигрантов, однако власти Греции и Болгарии эти данные не подтверждают.