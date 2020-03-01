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Вооруженные силы Турции произвели удар по военному аэродрому в Алеппо

Вооруженные силы Турции произвели удар по военному аэродрому в Алеппо
18:02 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Турецкая армия сделала непригодным для работы военный аэродром в провинции Алеппо.

Вооруженные силы Турции заявили, что разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации, говорится в сообщении. Удар по аэродрому нанесли в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции. 

"Весенний щит": Турция объявила о старте военной операции в Сирии

Отмечается, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перекинуло всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит". 

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Министерство национальной обороны Турции в воскресенье заявило о сбитии двух самолетов режима Башара Асада.

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Турция, Алеппо, Аэродром, Нейраб.
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