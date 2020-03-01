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ПТРК "Javelin" от США получит не только Украина: кто в списке

ПТРК "Javelin" от США получит не только Украина: кто в списке
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Javelin" для 15 стран.

Пентагон оформил с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с целью их поставок в Грузию и еще 15 стран, сообщают в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

По данным СМИ, речь идет о заказе на сумму более $18 млн, который США получили от Грузии и других стран.

Сообщается, что в число стран, которые намерены приобрести у США ПТРК "Джавелин", входят Грузия, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Ирландия, Норвегия, Франция, Турция, Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Катар, Оман, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Как отмечается, сроком выполнения компанией работ по производству заказанных ПТРК называется 25 июня 2020 года.

Грузия приобрела у США первую партию ПТРК "Джавелин" в 2018 году.

Тогда в Тбилиси заявили, что приобретение противотанковых систем не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.

Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США

Что касается нового заказа, о котором сообщают СМИ, Минобороны Грузии пока не прокомментировало эту информацию.

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Все по теме:

Украина, ОАЭ, Турция, Франция, Эстония, Австралия, Катар, Грузия, Чехия, Новая Зеландия, Индонезия, Ирландия, Норвегия, Литва, Оман, Иордания, Javelin.
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