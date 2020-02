Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin для Украины.

Об этом говорится в микроблоге Кулебы в социальной сети Twitter.

"Под солнцем Аризоны вскоре начнет вызревать новая партия Джавелинов для Украины. Спасибо нашим друзьям из США за стойкость нашего стратегического партнерства", - написал он.

A new installment of Javelins will soon begin to be produced under Arizona sun, getting ready for Ukraine. I thank our friends, the USA for keeping our strategic partnership unwavering!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 29, 2020