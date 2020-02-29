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Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США

Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
18:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба поблагодарил США за еще одну партию комплексов Javelin для Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin для Украины.

Об этом говорится в микроблоге Кулебы в социальной сети Twitter.

"Под солнцем Аризоны вскоре начнет вызревать новая партия Джавелинов для Украины. Спасибо нашим друзьям из США за стойкость нашего стратегического партнерства", - написал он.

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Как сообщалось ранее, 28 февраля в Министерстве обороны США заявили о заключении контракта на производство ПТРК Javelin, которые закупят Украина и еще ряд государств. Противотанковые ракетные комплексы будут собирать в Тусоне (штат Аризона). Планируется, что Javelin изготовят до 25 июня.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности Javelin.

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2 марта 2018 Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

2019 Минобороны Украины заключило контракт на поставку 10 ПТРК Javelin и ракет к ним.

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США, Javelin, Дмитрий Кулеба.
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