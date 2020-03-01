"Весенний щит": Турция объявила о старте военной операции в Сирии

Новости мира:Турция официально объявила о старте операции "Весенний щит" в Сирии.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Министр заявил, что операцию начали в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих.

"У Турции нет цели вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача - предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются только сторонники Асада, которые атакуют расположения турецких военных", - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожены беспилотник, 8 вертолетов, 103 танков, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары на любые атаки по расположению войск, в частности в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений! Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак и отвода сил Асада за пределы зоны, обозначенной сочинскими договоренностями", - сказал министр.

Акар ранее заверил: удары по позициям турецких военных в Идлибе 27 февраля были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции, чтобы избежать обстрела своих солдат.