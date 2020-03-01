Германия призывает усилить давление на Россию

Новости мира:В Германии считают, что это поможет положить конец войне в Сирии и откроет путь к политическим переговорам.

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Давление, по ее мнению, необходимо, чтобы "расчистить путь для политических переговоров для того, чтобы положить конец ужасной войне в Сирии". Крамп-Карренбауэр назвала гуманитарную ситуацию в ближневосточной стране тяжелой.

Также председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. По его словам, у Путина "нет оснований реагировать на какие-либо призывы" европейцев и ему пока не пришлось нести ответственность за "совместные с Асадом завоевания в Сирии". Поэтому, считает Реттген, Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

"Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре и в дипломатии, и в экономике", — сказал он.

В среду, 26 февраля, главы МИД 14 стран призвали Владимира Путина и Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. "Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности", — написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Напомним, Совет ЕС расширил санкции против режима Асада.