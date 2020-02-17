Сирия: ЕС пересмотрел санкции против режима Асада

Новости мира:Совет ЕС расширил санкции против режима Асада.

Совет министров ЕС по иностранным делам, заседание которого проходит в Брюсселе, расширил перечень лиц и учреждений в Сирии, подпадающих под действие ограничительных мер против сирийского режима.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня добавила восемь представителей бизнеса и два учреждения, связанных с этими бизнесменами, в перечень персон и организаций, против которых применяются санкции против Сирийского режима и тех, кто его поддерживает. Их действия были направлены в пользу режима Асада, включая осуществление проектов на землях, которые были конфискованы у перемещенных лиц, которым эти земли принадлежат", - говорится в сообщении.

Санкционное письмо ЕС против Сирии, таким образом, отныне включает 277 человек и 71 учреждение, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, санкции ЕС против Сирии включают эмбарго на поставки нефти, ограничение определенных инвестиций, замораживание активов Сирийского Центрального банка, которые находятся в ЕС, ограничения в экспорте оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также оборудования и технологий для мониторинга или вмешательства в средства коммуникации, включая интернет и телефонную связь.

ЕС начал применять санкции против Сирии в 2011 году. Они пересматриваются ежегодно. Следующий такой пересмотр будет осуществлен 1 июня.

При этом Евросоюз продолжает прилагать усилия по поиску длительного и устойчивого политического решения конфликта в Сирии, как это было определено в резолюции СБ ООН 2254 и в Женевском коммюнике от 2012 года.