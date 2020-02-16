ЕС намерен пересмотреть подход к проблеме миграции: готовят пакет законов

Новости мира:ЕС готовит новый пакет законов в сфере миграции и поиска убежища.

Европейский Союз должен найти путь для ответа на вызовы, возникающие в сферах цифровой и физической безопасности, и не повторять ошибки в решении проблемы миграции, которые нуждаются как в национальной ответственности "прифронтовых" стран ЕС, так и в солидарности в рамках всего Евросоюза.

Об этом в воскресенье во время дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил вице-президент Еврокомиссии по защите Европейского пути жизни Маргаритис Шинас (Margaritis Schinas).

"В вопросах безопасности мы все еще стоим перед фрагментацией и нехваткой доверия, что естественно для людей, которые занимаются безопасностью. Мы должны преодолеть этот недостаток доверия и попробовать работать вместе, чтобы ответить на физические и цифровые угрозы, установить "линию защиты" с ними, подготовить Евросоюз к этим новым вызовам, включая 5G и искусственный интеллект. Никто в Европе не хочет, чтобы развитие алгоритмов было только в руках инженеров, мы хотим, чтобы они были в руках политиков и регуляторов. И, безусловно, большой вызов - это найти правильный баланс в миграционной политике, которая объединяет две базовые основы - ответственность и солидарность", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Он отметил, что на сегодня Евросоюз готовит новый законодательный пакет в сфере убежища и миграции. Он будет отражать новый, холистический и целостный подход, который будет охватывать отношения между ЕС и странами происхождения миграции, а также со странами транзита. По словам Шинаса, Европа тратит большое количество денег на развитие и помощь этим странам, но все еще не смогла ответить на корневые причины миграции.

Второе направление - твердый менеджмент внешних границ ЕС.

"Это неслыханно, что мы возложили ответственность за наши внешние границы только на наши государства "на линии фронта". Мы должны развивать совместные способности с помощью нового Агентства по вопросам границ и береговой охраны", - добавил вице-президент Еврокомиссии.

Он отметил, что страны ЕС должны отработать справедливую систему распределения нагрузки и солидарности, ведь нынешняя ситуация возлагает чрезмерную нагрузку на страны "первого въезда" и является непропорциональной с точки зрения вклада ЕС.

"Это реальная задача, хотя мы этого не смогли сделать. Я думаю, что главным недостатком было то, что мы путем квалифицированного большинства пытались решить вопросы, относящиеся к национальному суверенитету, что вызвало реакцию со стороны обществ и правительств на эти вопросы. Теперь мы предлагаем другой подход. Неудача не является вариантом на этот раз", - отметил Шинас.

Он отдельно подчеркнул, что необходимой составляющей этой работы должен быть более спокойный подход, холодный ум.

"Мы должны избегать популистских заявлений в отношении очень простых решений для этих очень сложных проблем. Мы должны работать, чтобы достичь широкого понимания этого в нашем обществе и найти правильный подход", - добавил представитель Еврокомиссии.

14-16 февраля во немецком Мюнхене проходит Международная конференция по вопросам безопасности.