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Первое в истории председательство Хорватии в СЕ: премьер обозначил приоритеты

Первое в истории председательство Хорватии в СЕ: премьер обозначил приоритеты
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Хорватия обозначила четыре основных приоритета своего председательства в Совете Европы.

Хорватия, которая впервые в истории председательствует в Совете Европы в первом полугодии этого года, ставит перед собой 4 основные задачи.

Их очертил премьер-министр страны Андрей Пленкович в выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Четыре основных блока приоритетов хорватского президентства соответствуют целям, которые стоят перед ЕС - быть Европой, которая развивается; Европой, которая объединяет; Европой, которая защищает; Европой, которая является влиятельной", - сказал Пленкович.

Он перечислил эти 4 блока: верховенство права, взаимное доверие, целостность территории и искусственный интеллект, - и выразил надежду, что эти направления будут одобрены Европейским Советом в марте.

Пленкович указал на необходимость более структурированного управления миграцией и на необходимость контроля всех, кто попадает на территорию ЕС, в Шенгенское пространство; это усилит взаимное доверие между странами ЕС, у которых есть "миграционная диспропорция". Хорватский премьер пообещал помощь странам на юге континента, на которые приходится большой поток искателей убежища, в вопросах защиты их границ от нелегальной миграции. В апреле в Хорватии планируется проведение конференции по этой тематике.

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Глава правительства Хорватии также заявил, что одной из основных задач ЕС будет продолжение политики расширения ЕС, поскольку это - "геостратегическая инвестиция". Речь идет пока о странах Западных Балкан. Саммит ЕС - Западные Балканы планируется провести 7 мая в Загребе.

В июне Хорватия проведет конференции в рамках Восточного партнерства.

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Главной же своей задачей Хорватия видит возвращение гражданам чувства безопасности. Ведь такие вещи, как беспрецедентная миграция последних 5 лет, теракты, кибератаки, гибридные угрозы, внешнее воздействие изменили политический ландшафт в европейских странах и настроения в них.

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ЕС, Хорватия, Совет Европы, Андрей Пленкович.
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