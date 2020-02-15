Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Председатель Мюнхенской конференции: Важно, чтобы украинцы напоминали, что война продолжается

Председатель Мюнхенской конференции: Важно, чтобы украинцы напоминали, что война продолжается
19:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ишингер призывает ЕС не забывать об агрессии России против Украины.

Европейский Союз не должен забывать о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Об этом заявил многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер перед началом 4-го Украинского ланча в Мюнхене.

"Здесь, в ЕС, мы очень часто говорим, что создали континент мира и у нас уже нет никаких войн. Очень важно, чтобы вы, украинцы, нам напоминали, и чтобы мы сами себе напоминали, что, конечно, это неправда, и война продолжается. И нам нужно гораздо более коллективно работать над ее прекращением. Это наша задача на недели, месяцы, надеюсь, не на годы", - сказал он.

Президент Эстонии: Война продолжается, Крым остается оккупированным

Также председатель Мюнхенской конференции по безопасности указал на то, что "часть усилий в этом направлении требует очень сильных трансатлантических связей".

Кроме того, он назвал успешным выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. "Я очень доволен тем, что такая большая делегация приехала из Украины. Доволен, что мы смогли организовать для Президента Зеленского выступление в таком отдельном формате. Это хорошо как для Украины, так и для Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил он.

Глава МИД Словакии о "нормандском саммите": Нужно усилить давление на РФ, Францию и Германию

Как сообщалось, Зеленский 14-15 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принял участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Донбасс, Мюнхенская конференция, Вольфганг Ишингер, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь