Председатель Мюнхенской конференции: Важно, чтобы украинцы напоминали, что война продолжается

Новости Украины:Ишингер призывает ЕС не забывать об агрессии России против Украины.

Европейский Союз не должен забывать о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Об этом заявил многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер перед началом 4-го Украинского ланча в Мюнхене.

"Здесь, в ЕС, мы очень часто говорим, что создали континент мира и у нас уже нет никаких войн. Очень важно, чтобы вы, украинцы, нам напоминали, и чтобы мы сами себе напоминали, что, конечно, это неправда, и война продолжается. И нам нужно гораздо более коллективно работать над ее прекращением. Это наша задача на недели, месяцы, надеюсь, не на годы", - сказал он.

Также председатель Мюнхенской конференции по безопасности указал на то, что "часть усилий в этом направлении требует очень сильных трансатлантических связей".

Кроме того, он назвал успешным выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. "Я очень доволен тем, что такая большая делегация приехала из Украины. Доволен, что мы смогли организовать для Президента Зеленского выступление в таком отдельном формате. Это хорошо как для Украины, так и для Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил он.

Как сообщалось, Зеленский 14-15 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принял участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.