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Суббота, 15.02.2020
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Президент Эстонии: Война продолжается, Крым остается оккупированным

Президент Эстонии: Война продолжается, Крым остается оккупированным
17:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть.

В Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт, считает президент Эстонии Кёрсти Кальюлайд.

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - сказала она в субботу, выступая на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука и YES в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

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"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счёт Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключёнными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остаётся оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

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15 февраля 2020 Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проводят 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, которая движется вперед", который организован по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организуют площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.

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Украина, Эстония, Россия, Донбасс, Керсти Кальюлайд.
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