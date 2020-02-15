Эстония отказалась ратифицировать договор с РФ о границе

Новости мира:В Эстонии говорят, что данный договор противоречит конституции.

Нынешняя правящая коалиция Эстонии приняла решение пока не ратифицировать пограничный договор с Россией. Об этом заявил председатель Рийгикогу (парламента) республики Хенн Пыллуаас.

"Нынешняя коалиция договорилась, что мы не будем продвигаться в деле ратификации пограничного договора, заключенного под руководством партии Реформ", — передает его слова в субботу местная газета Eesti Paevaleht.

По мнению политика, пограничный договор с РФ идет вразрез с заключенным в 1920 году Тартуским мирным договором. "Отстаивание действенности Тартуского мирного договора или поддержка территориальной целостности Эстонии является одним из краеугольных камней нашей безопасности", — указывает Пыллуаас.

Как стало известно ранее, спикер парламента Эстонии считает договор о границе с РФ противоречащим конституции.

Напомним, Американские эксперты считают, что план "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" частично повторяет предложения Москвы.