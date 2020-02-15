Эксперты США: Мюнхенские 12 шагов к миру повторяют предложения Кремля

Новости Украины:Американские эксперты считают, что план "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" частично повторяет предложения Москвы.

Уважаемая группа американских, европейских и российских бывших чиновников, а также эксперты аналитических центров выдвинули на Мюнхенской конференции по безопасности заявление, в котором рекомендовали 12 шагов к построению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе. Годами Кремль пытался изменить диалог в отношении Украины. И он точно пытается сделать это в Мюнхене.

Об этом говорится в заявлении 24 американских дипломатов и аналитиков, обнародованном Atlantic Council.

"Большинство из двенадцати рекомендаций... если они добросовестно будут выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер и могут быть средством укрепления доверия и облегчать страдания, которые испытывает население оккупированного Донбасса", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что некоторые из пунктов являются "проблемными", поскольку "повторяют предложения Кремля о переговорах".

Более того, отмечают эксперты, документ описывает проблему "в дружественных Кремлю терминах". В частности, в первом предложении сказано о "конфликте в Украине и вокруг нее".

"Этот "конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска без опознавательных знаков захватили украинский полуостров Крым, и Москва аннексировала его. Потом Москва начала гибридную войну на Донбассе, используя свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы подать это как гражданский конфликт в Украине", - указывают авторы заявления.

По их словам, "без кремлевского руководства, финансирования, оружия (в том числе тяжелого вооружения), боеприпасов - и в некоторых случаях регулярных подразделений российской армии не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины".

Главной проблемой американские эксперты считают агрессию Москвы против Украины, она требует решения путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса.

С первых дней после распада СССР Москва эксплуатировала внутренние разногласия в своем так называемом ближнем зарубежье, чтобы влиять на правительства в Кишиневе, Баку, Тбилиси и Ереване через замороженные конфликты в сепаратистских регионах. Когда эти средства не срабатывали, "Москва использовала войска регулярной армии, как в Грузии в 2008 году и Украине в 2014 году", - говорится в заявлении.

По словам его авторов, Запад позволял Москве проводить эту политику до агрессии 2014 года в Украине, после чего прибег к санкциям против России.

Заявление, в частности, подписали, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

Как сообщалось, три европейские неправительственные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали документ под названием "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он по сути ставит целью возобновления сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. В нем предлагается, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ и Евросоюза.

В плане также говорится о запуске "всеукраинского общенационального диалога" относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседних государств, в том числе России.

Руководство Мюнхенской конференции не признало "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом, и он был удален с официального сайта мероприятия.