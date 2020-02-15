Столтенберг: НАТО постоянно присутствует в Черном море, у нас там есть союзники

Новости мира:Йенс Столтенберг: Черное море важная стратегическая точка для НАТО.

Черное море является стратегически важным для Североатлантического альянса, у которого в этом регионе три страны-члена и ключевые партнеры – Украина и Грузия.

Об этом в Мюнхене заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Соответствующее видео опубликовано на канале Нато в YouTube.

«НАТО постоянно присутствует в Черном море, у нас там есть союзники - Болгария, Румыния и Турция, и важные партнеры - Украина и Грузия. Мы увеличили наше присутствие в Черноморском регионе в воздухе, на море и на суше. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы ответить на те вызовы в сфере безопасности, с которыми она сталкивается, в частности, после незаконной аннексии Крыма», - отметил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО также тесно сотрудничает с Грузией и поддерживает ее усилия в проведении реформ.

Напоминаем, 14-16 февраля в Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности, в которой принимает участие Президент Украины Владимир Зеленский.