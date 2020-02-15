Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото)

Новости Украины:Президент произнес речь на Мюнхенской конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что Мюнхенская конференция - одна из главных площадок для обсуждения проблем безопасности мировой важности. В частности он коснулся вопроса традиционного отчета Munich Security Report.

"В отношении него у нас смешанные эмоции. С одной стороны, меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что в отчете только восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как у Президента страны, шестой год защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый вопрос - а не рано все начали успокаиваться?", - отметил президент.

"Это опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете действительно немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока его не будет решено окончательно. Это не информационные поводы, которые "в тренде" или "не в тренде". Это судьбы и жизни людей", - добавил Зеленский.

Также президент указал на определенный оптимизм среди мировых аналитиков.

"Мы отмечаем определенный оптимизм мировых аналитиков. В прошлом году международные прогнозы относительно войны на востоке Украины были пессимистичными. Сегодня, пожалуй, впервые за последние годы, мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира, а главное - видят, что новая украинская власть делает для этого все возможное", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает последовательно и неуклонно придерживаться мирного, дипломатического пути урегулирования в соответствии с нормами международного права, но также отметил необходимость создания действенного механизма прекращения огня на востоке страны.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины", - сказал Зеленский.

"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественного диалоговой платформы "Мир Донбасса", в которой они должны быть вовлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - добавил президент.

Во время выступления Зеленский также поднял тему местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированные районы ОРДЛО и Крыма.

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасности и политических условий, нарушение Конституции Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас. Особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тысяч российских паспортов", - отметил глава Украины.

В то же время, Зеленский добавил, что выборы не могут считаться легитимными, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над границей.

Также Зеленский рассказал об инициативе украинской стороны относительно разведения сил по так называемом секторальном принципе. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.

"Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы", - сказал он.

Зеленский вспомнил и о договоренностях в нормандской формате, по которым гарантируется безопасный и круглосуточный доступ СММ ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины, подчеркнув, что такового там до сих пор нет.

"Еще раз подчеркиваю, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения безопасности пакета Минских договоренностей", - отметил он.

Особое внимание президент уделил взаимному освобождению удерживаемых лиц.

"Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех". Мы не можем останавливаться, пока более двухсот украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более ста украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года.

"Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу. Я твердо убежден, что без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма мы не можем починить поврежденную региональной безопасность в Европе. Ее архитектура должна базироваться исключительно на нормах и принципах международного права, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и международных договорах", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина - страна, которая непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна, а существующие институты работают не так эффективно, как этого требует настоящего.

"Время осознать - наша планета не такая большая, как казалось раньше. Это доказывает дело сбивания самолета МН 17 и украинской "Боинга-737". Это доказывают пожары в Австралии и распространение коронавируса. Это доказывают экологические катаклизмы, проблемы питьевой воды и киберугроз. Время осознать - мы живем в мире, где больше нет чужой войны и чужих катастроф", - заявил президент.

"Запрос на обновление мировой архитектуры - это не только желание влиятельных государств и правительств. Этого требуют миллиарды людей", - подытожил Зеленский.