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"Напоминает, что за суверенитет стоит бороться": Помпео рассказал о встрече с раненным бойцом ВСУ

"Напоминает, что за суверенитет стоит бороться": Помпео рассказал о встрече с раненным бойцом ВСУ
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Помпео рассказал о встрече с раненым украинским военнослужащим

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о встрече с раненым украинским военнослужащим.

Об этом Помпео сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте конференции.

"15 дней назад я находился в Киеве. Я посетил госпиталь, где лечатся украинские военнослужащие, раненные во время боевых действий против российской агрессии ...", - отметил Помпео.

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При этом он рассказал об общении с мужественным молодым украинским бойцом, который "получил серьезное ранение" и "терпел значительную боль". По словам Помпео, переводчик сообщил, что раненый военнослужащий является капитаном.

"Я вспомнил, как несколько десятилетий назад тоже был капитаном", - добавил госсекретарь.

По словам Помпео, когда они уже собирались покидать госпиталь, "раненый капитан встал, схватил свои костыли, подошел к своему шкафу, взял свою униформу, снял нашивку с логотипом своего подразделения и передал мне. Он попросил меня сохранить ее".

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Госсекретарь США сказал, что привез этот шеврон домой в США.

"Это мне напоминает, что за суверенитет стоит бороться, и это настоящее, и мы все вместе находимся в этой борьбе", - подчеркнул Помпео.

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ВСУ, Мюнхенская конференция, Госдеп США, Майк Помпео.
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