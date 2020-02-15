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Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО

Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО
11:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Одним из вызовов, стоящих перед евроатлантическим сообществом, является поведение России.

Россия остается среди главных вызовов, стоящих перед НАТО, поэтому НАТО принимает меры в ответ на попытки этой страны восстановить собственные сферы влияния.

Об этом 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также сталкиваемся с вызовом от более настойчивой России, стремящейся восстановить сферы влияния. Союзники по НАТО отвечают, существенно повышают уровень готовности наших сил, продолжают санкции, и сдерживают попытки России вмешиваться в нашу демократию", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

Он добавил, что союзники должны реагировать также на прекращение действия Договора о ракетах малой и средней дальности, который прекратил существование в результате нарушений со стороны России.

Столтенберг: НАТО постоянно присутствует в Черном море, у нас там есть союзники

"Союзники проводили консультации много лет о нарушении Россией ДРМСД, и согласовали общий ответ. Все союзники привержены принципам контроля над вооружением, и диалогу с Россией. Мы продолжаем искать пути для улучшения отношений с нашим крупнейшим соседом", - добавил Столтенберг.

Как сообщалось, 14 февраля три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом международных дел, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".

Этот документ, по сути, имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ и Евросоюзом. Также планом предлагается запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.

14-16 февраля в немецком Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности.

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НАТО, Россия, Донбасс, Йенс Столтенберг.
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