Макрон говорит, что санкции против РФ не работают (Видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против РФ не работают. Об этом французский лидер сказал во время Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.

"Санкции (против в РФ — ред.) не работают, санкции и контра санкции не работает и хочу сказать, что санкций страдаем, прежде всего мы, а не Россия и так не должно быть... Мы нуждаемся в стратегическом диалоге", — сказал Макрон.

При этом, Макрон уточнил, что Россия перешла, так называемые "красные линии", начав конфликт в Сирии и конфликт в Украине, по словам французского лидера, также является результатом позиции ЕС.

Добавим, что Россия "без оглядки на международное право" аннексировала Крым, что вновь сделало военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте инструментом политики. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"This is the #Europe I would like to see: a Europe that can protect the basis of its sovereignty, a Europe that has more vitality, and a Europe that is enthusiastic about its future." – @EmmanuelMacron at #MSC2020. #Macron @Elysee pic.twitter.com/25GWRG9DTg

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 15, 2020