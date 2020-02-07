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Макрон предупредил Европу о возможной ядерной гонке "на своей земле"

Макрон предупредил Европу о возможной ядерной гонке "на своей земле"
16:13 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Франция хочет диалога с европейскими партнерами по ядерному сдерживанию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу предупредил, что страны Европы "не могут оставаться зрителями" в любой новой гонке вооружений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Европейцы должны коллективно осознать, что при отсутствии правовой базы они могут быстро столкнуться с новой гонкой по обычному оружию, даже ядерному оружию, на собственной земле", - сказал Макрон в своем выступлении. Он призвал к "стратегическому диалогу" с европейскими партнерами о роли Франции в качестве ядерной державы.

С официальным выходом Великобритании Франция сейчас является единственной ядерной державой в ЕС.

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"Франция убеждена, что долгосрочная безопасность в Европе возможна благодаря прочному союзу с США", - сказал Макрон. "Но наша безопасность также неизбежно достигается благодаря увеличению возможностей для автономных действий в Европе".

Французские ядерные возможности "усиливают безопасность Европы просто существуя, и в этом смысле действительно имеют европейское измерение", - сказал президент.

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В то же время Франция уменьшила арсенал ядерных боеголовок до "меньше 300", сказал он, предоставив Франции "легитимность требовать конкретных шагов от других ядерных государств к глобальному разоружению, которое было бы постепенным, надежным и могло бы быть проверенным".

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Франция, Ядерное оружие, Эммануэль Макрон.
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