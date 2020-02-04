Макрон: Путин хочет переписать историю Второй мировой

Новости Украины:В Польше агрессорами считают как нацистскую Германию, так и большевистский СССР.

Российский президент Владимир Путин хочет переписать историю Второй мировой и обвинить в трагедиях Польшу. Об этом во время визита Кракова сообщил французский президент, передает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ. Макрон отметил, что нужно построить общую европейскую память.

«Я вижу, что в Польше есть соблазн перечеркнуть дату 1989 года. В Венгрии также существует подход к переписыванию истории 20 века. Россия хотела бы по-новому интерпретировать Вторую мировую войну и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории из-за ее пересмотра», – сказал он.

Президент Франции также добавил, что надо «защищать историю от всех попыток фальсификации независимо от того, какая страна является автором этой фальсификации».

Ранее спор на историческую тематику обострилась между Варшавой и Москвой: во время пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

Позже он также заявил, что посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - сказал Путин.

После этого в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" высказала "свои возражения в связи с ошибочными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", - уверен он.

В Польше агрессорами считают как нацистскую Германию, так и большевистский СССР - согласно пакту Молотова-Риббентропа и секретного протокола о разделе Польши. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.