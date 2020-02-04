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Прорыва не произошло: Боррель поговорил с властями Ирана о "ядерной сделке"

Прорыва не произошло: Боррель поговорил с властями Ирана о "ядерной сделке"
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Боррель заявляет, что его визит в Иран не дал прорыва в "ядерном соглашении".

Визит представителя ЕС Жозепа Борреля в Иран не принес прорывных решений относительно "ядерного соглашеня" с Ираном - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - англ. JCPOA), но Иран согласился продолжить мониторинг ядерной программы Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ).

Об этом заявил сам Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Тегеране по итогам визита в Иран и переговоров с высшим руководством страны, сообщается на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы стараемся быть в контакте со всеми (на Ближнем Востоке - ред.), чтобы увидеть, что мы можем сделать для стабилизации региона и для достижения взаимопонимания, или, по крайней мере, взаимного доверия, которого, очевидно, не хватает. Именно поэтому мы говорили сегодня с властями Ирана. Очевидно, что мы говорили об СВПД, но относительно этого новостей нет. Ничего не произошло с момента нашей предыдущей беседы об этом", - отметил Боррель.

Высокий Представитель ЕС отметил, что три страны-участницы СВПД - Великобритания, Франция и Германия, - активировали механизм урегулирования споров в рамках СВПД относительно выполнения Ираном собственных обязательств по соглашению для того, чтобы сохранить его. Стороны согласились продлить срок консультаций относительно этого вопроса, который является сложным и не может быть согласованным в установленный "ядерным соглашением" срок в 15 дней.

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"Активация механизма относительно урегулирования споров тремя европейскими странами, - Францией, Германией и Великобританией, - не означает, что эти страны хотят обратиться в Совет Безопасности ООН с целью отмены ядерного соглашения... Все они считают, что эта мера ориентирована не на то, чтобы завершить это соглашение, но, чтобы держать его "живым", дать больше времени для переговоров", - сказал Боррель.

Он отметил, что в контексте СВПД европейская сторона ожидает от Ирана положительных шагов в ядерной сфере, а Иран ожидает от международных партнеров положительных сдвигов в экономической сфере. По его словам, именно поэтому стороны согласились продолжить переговоры и найти ответ на взаимные ожидания в течение нескольких следующих недель, не устанавливая жестких рамок для достижения договоренности.

"На этом этапе я спросил власти Ирана, и думаю, они согласились продолжать наблюдение со стороны МАГАТЭ, которое единственное может подтвердить реальное состояние ядерной программы Ирана. Все могут говорить, что они выполняют, что не выполняют и как много они не выполняют. Но кто-то должен подтвердить степень выполнения или невыполнения. Это именно то, что делает МАГАТЭ, и делает это хорошо, поэтому все доверяют такому анализу. По моему убеждению, такая работа должна быть продолжена", - заявил Высокий представитель ЕС.

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Как сообщалось, 5 января Иран объявил, что снимает с себя все ограничения по количеству и уровню обогащения урана, которые были наложены ядерным соглашением.

В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

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Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана.

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ЕС, Иран, СВПД, Жозеп Боррель.
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