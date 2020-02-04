"Агент ЦРУ": В Иране задержали и собираются казнить обвиняемого в шпионаже мужчину

Новости мира:В Иране задержали и приговорили к смертной казни вероятного агента ЦРУ.

Вероятный агент ЦРУ осужден в Иране к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор, — цитирует Хосейна Исмаили агентство Tasnim. — Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США".

По его словам, "приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам". "Наши логика и действие показывают (готовность) к решительным ответным мерам на вражеские инициативы", — отметил Исмаили.

Он добавил, что "были выявлены еще два агента ЦРУ, которые осуществляли свою деятельность в благотворительной организации". "Они были приговорены к 10 и пяти годам заключения", — сказал представитель Верховного суда.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов. Так, 1 октября 2019 года был вынесен смертный приговор гражданину страны за шпионаж в пользу США.