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Иран перестал делиться с Киевом доказательствами после утечки секретной записи

Иран перестал делиться с Киевом доказательствами после утечки секретной записи
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины", после утечки аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

Директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета, сообщает "ТСН" со ссылкой на иранское агентство Mehr.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, которые расследуют катастрофу. (Публикация звукового файла - ред.) украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем", - сказал Резаифар.

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Ранее программа "ТСН.Тиждень" обнародовала запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и пилота самолета иранской компании "Asseman Airlines", из которой стало известно, что в диспетчерской службе аэропорта Тегерана изначально знали, что лайнер МАУ был сбит ракетой: о ее пуске и взрыве диспетчеру сообщил пилот самолета местной авиакомпании, который в то время заходил на посадку.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики" вызвало сомнения у некоторых экспертов в том, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

Россия с самого начала трагедии поддержала версию Тегерана о технических причинах авиакатастрофы самолета МАУ, а ее пропагандистские ресурсы оправдывали Тегеран, параллельно пытаясь дискредитировать США.

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Иран, МИД, Boeing, Ирак, Самолет, Авиакомпании, МАУ, EASA, Boeing 737, Украинский самолет, Крушение украинского самолета, Рейс PS752, Тегеран-Киев, Хасан Резаифар.
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