Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций

Новости Украины:Иран предложил компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе PS752 в размере 80 тысяч долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию на 80 тыс. долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тыс. долларов - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.