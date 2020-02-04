Пристайко об авиакатастрофе PS752: Мы не отказываемся от компенсаций

Новости Украины:Главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе PS752, планируют встретиться в Мюнхене.

В Мюнхене на полях конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в самолете МАУ, сбитом Ираном.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге.

"Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу 5 министров иностранных дел наций, пострадавших из-за сбития нашего самолета в Иране", - сказал Пристайко.

По его словам, Мюнхенская конференция является очень удобной ареной для проведения встреч.

Отвечая на вопрос, отказался ли Президент Украины Владимир Зеленский от компенсаций со стороны Ирана, Пристайко заверил, что это не так.

"Мы не отказываемся. Более того, мы требуем от Ирана признать не только свою вину, а сразу без задержки передать нам "черные ящики", а во-вторых, решить вопрос с компенсациями семьям погибших и, в конце концов, даже самолета, который они уничтожили", - сказал министр.

Он уточнил, что обсуждаемые объемы, по мнению украинской стороны, не могут быть рассмотрены как компенсация семьям погибших, для этого сейчас активно работают страховые компании, авиалинии.

Как сообщалось ранее, 8 января после взлета с тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала возможность сбивания лайнера. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей Исламской революции".

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики" вызвало сомнения у некоторых экспертов относительно того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.