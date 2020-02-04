Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем

Новости Украины:По словам Петршичека, Чехия никогда не признавала и не признает аннексию Крыма.

Чехия не признавала и не признает российскую аннексию Крыма.

Об этом сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек после переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко 4 февраля в Праге.

"Крым мы не забываем. Тема не исчезает. Чешская Республика никогда не признавала и не признает аннексию Крыма. Это является составной частью нашей твердой позиции в ЕС", - заверил Петршичек.

Чешский министр не соглашается с тем, что крымский вопрос в значительной мере "ушел" с повестки дня международной политики.

Петршичек также подчеркнул, что официальная Прага убеждена, что санкции в отношении России могут быть отменены лишь при условии, что она изменит свое поведение.

Пристайко в свою очередь обратил внимание на то, что Украина активно взаимодействует с ЧР в рамках членства в Совете ООН по правам человека (обе страны являются членами этого органа с 2019 по 2021 год). Кроме того, политика непризнания аннексии Крыма Россией и давления на РФ является согласованной между Украиной и ЕС.