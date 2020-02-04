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Перезагрузка политического диалога: Пристайко встретился с премьером Чехии

Перезагрузка политического диалога: Пристайко встретился с премьером Чехии
11:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Украины находится с визитом в Чехии, где встречается с премьер-министром Андреем Бабишем.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудили перезагрузку политического диалога.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Начал визит в Чехию встречей с премьером Андреем Бабишем. Обсудили реализацию договоренностей с президентом Владимиром Зеленским, достигнутых во время визита в Украину в ноябре 2019 года, и "перезагрузку" политического диалога", - заявил Пристайко.

Также глава МИД сообщил о четкой поддержке Чехии и перспективах сотрудничества во многих сферах.

Пристайко встретился с Помпео: в МИД сообщили детали переговоров

Как сообщалось ранее, Пристайко 4 февраля будет находиться с рабочим визитом в Чешской Республике.

В рамках визита планируются переговоры Пристайко с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком и спикером Палаты депутатов парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком.

Также планируется выступление глав внешнеполитических ведомств Украины и Чешской Республики на открытии инаугурационного заседания Украинско-чешского форума - дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов.

Напомним, Вадим Пристайко призывает иностранных советников приобщиться к разработке программы по развитию ВСУ.

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Все по теме:

Украина, Чехия, МИД Украины, Вадим Пристайко, Андрей Бабиш.
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