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Пристайко встретился с Помпео: в МИД сообщили детали переговоров

Пристайко встретился с Помпео: в МИД сообщили детали переговоров
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с государственным секретарем США Майклом Помпео, который находится с визитом в Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи в Киеве в пятницу обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами, сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

"Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Пристайко и госсекретаря США Помпео в Киеве. Коллеги обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украины, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины", - написала она в Twitter в пятницу.

Кроме того, отметила Зеленко, Помпео вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.

Вместе с тем, в пресс-службе МИД Украины отметили, что повестка дня встречи с глазу на глаз Помпео и Пристайко, а также в составе делегаций охватил вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США.

"Главное внимание во время переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства", - говорится в обнародованном сообщении.

В этом контексте Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

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"Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важности сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине", - информируют в МИД Украины.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

Как сообщалось, Помпео находится с двухдневным визитом в Киеве, чтобы выразить поддержку США суверенитета Украины и обсудить с Президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.

На 12-ь часов запланирована встреча Президента Украины и Государственного секретаря США с представителями СМИ.

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Киев, США, Госсекретарь США, Владимир Зеленский, Майк Помпео, Вадима Пристайко.
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