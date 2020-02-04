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Пристайко: Верим в возможность завершить обмен "всех на всех"

Пристайко: Верим в возможность завершить обмен "всех на всех"
15:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко сообщил,что украинская сторона начала готовить очередной большой обмен.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется на обмен пленными по формуле "всех на всех". Об этом он рассказал в Чехии, где находится с официальным визитом. Он также выразил надежду, что обмен произойдет в ближайшее время. 

Во время пресс-конференции в Праге он заявил, что Украина готовит очередной обмен пленными и надеется, что он будет массовым. 

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.

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Вадим Пристайко отметил, что обмен будет не просто большой а массовый, и в нем найдется место для крымских татар.

Он также сообщил, что данный вопрос обсуждался с президентом Турции, во время его визита в Украину 3 февраля. 

Напомним, Министром иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем США Майком Помпео в здании МИД Украины в Киеве.

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Россия, РФ, МИД Украины, Обмен, Вадим Пристайко, Обмен пленными.
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