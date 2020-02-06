Эйфелеву башню закрыли из-за пенсионной реформы

Новости мира:Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня закрылась для посещений.

Эйфелева башня в четверг закрыта для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, к которой присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в Twitter.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.Лувр также предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.

В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.

В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в том числе наземного общественного транспорта.