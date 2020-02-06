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Эйфелеву башню закрыли из-за пенсионной реформы

Эйфелеву башню закрыли из-за пенсионной реформы
14:37 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня закрылась для посещений.

Эйфелева башня в четверг закрыта для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, к которой присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в Twitter.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.Лувр также предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.

В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.

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В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в том числе наземного общественного транспорта.

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Париж, Франция, Протесты, Пенсионная реформа.
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