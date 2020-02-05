Отели Парижа подсчитывают убытки из-за отсутствия туристов с Китая

Новости мира:Отели Парижа терпят миллиардные убытки из-за отсутствия китайских туристов.

Отели Парижа и Парижского региона заявили о массовых отменах бронирования со стороны китайских туристов из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает RFI.

Ежегодно во Францию приезжают около двух миллионов китайских туристов. Париж и регион Иль-де-Франс остаются для них самым посещаемым европейским направлением.

Кроме того, клиенты из Китая тратят больше других туристов, опережая даже туристов из США, отмечает агентство AFP.

За последние несколько недель гостиничные сети французской столицы и региона Иль-де-Франс зафиксировали массовое отмены бронирования со стороны китайских туристов. В январе были отменены 80% групповых туров, в феврале - 100%, сообщили в Национальном объединении гостиничных сетей Франции GNC.

Как пояснил эксперт консалтингового агентства Protourisme Дидье Арино, убытки для гостиничного бизнеса из-за отсутствия китайских туристо могут превысить миллиард евро.

По данным на 4 февраля, число жертв эпидемии достигло 425 человек. Общее число заразившихся превысило 20 тысяч человек.

Отметим, в 2017 году Франция лидировала в мире по количеству посещения туристов (87 млн), а в прошлом году боролась за мировое первенство с Испанией. В 2018 году Лувр стал самым посещаемым музеем мира.

Напомним, в Японии у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.