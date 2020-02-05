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Отели Парижа подсчитывают убытки из-за отсутствия туристов с Китая

Отели Парижа подсчитывают убытки из-за отсутствия туристов с Китая
11:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Отели Парижа терпят миллиардные убытки из-за отсутствия китайских туристов.

Отели Парижа и Парижского региона заявили о массовых отменах бронирования со стороны китайских туристов из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает RFI.

Ежегодно во Францию приезжают около двух миллионов китайских туристов. Париж и регион Иль-де-Франс остаются для них самым посещаемым европейским направлением.

Кроме того, клиенты из Китая тратят больше других туристов, опережая даже туристов из США, отмечает агентство AFP.

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За последние несколько недель гостиничные сети французской столицы и региона Иль-де-Франс зафиксировали массовое отмены бронирования со стороны китайских туристов. В январе были отменены 80% групповых туров, в феврале - 100%, сообщили в Национальном объединении гостиничных сетей Франции GNC.

Как пояснил эксперт консалтингового агентства Protourisme Дидье Арино, убытки для гостиничного бизнеса из-за отсутствия китайских туристо могут превысить миллиард евро.

По данным на 4 февраля, число жертв эпидемии достигло 425 человек. Общее число заразившихся превысило 20 тысяч человек.

Отметим, в 2017 году Франция лидировала в мире по количеству посещения туристов (87 млн), а в прошлом году боролась за мировое первенство с Испанией. В 2018 году Лувр стал самым посещаемым музеем мира.

Напомним, в Японии у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.

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Китай, Париж, Вирус, Коронавирус, Китайские туристы.
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